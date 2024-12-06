ФСБ и таможня изъяла полтонны кокаина, который везли через Россию в ЕС

Сотрудники ФСБ совместно с таможней задержали партию из более полтонны кокаина, который планировали доставить из Перу в страны Европейского союза через Россию. Стоимость изъятого на черном рынке превышает 1,5 млрд рублей, задержаны члены колумбийского картеля «Кали», передает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Из незаконного оборота изъято 570 кг кокаина, оптовая стоимость которого на российском черном рынке составляет 1,5 млрд рублей, а розничная превышает 5,5 млрд рублей.

Операция по пресечению наркотрафика велась несколько лет после получения информации о планах южноамериканской преступной группировки изменить маршруты поставок. Для обнаружения незаконных грузов был организован мониторинг внешнеэкономической деятельности с Латинской Америкой и установлены связи наркосиндиката как среди иностранцев, так и среди россиян.

При контроле перемещения груза были установлены двое иностранных граждан, прибывших в Москву якобы для демонтажа нерабочих агрегатов транспортного средства. В Московской области на территории складского помещения они извлекли из одного из агрегатов скрытые там брикеты с кокаином и перегрузили их в другой тайник в грузовом контейнере, предназначавшемся для отправки в Евросоюз с легальным грузом.