Происшествия 24 апреля 2026 18:06

ФСБ и МВД выявили на татарстанских стройках и в кафе 25 мигрантов, нарушивших закон

В Татарстане сотрудники МВД и ФСБ провели рейды стройках и в заведениях общепита с целью выявления мигрантов, нарушающих российское законодательство. Об этом сообщает МВД по РТ.

По данным правоохранителей, пятеро мигрантов-нарушителей обнаружили в одном из кафе в Казани. Кроме того, 18 иностранных граждан выявили на строительном объекте города. Еще двоих мигрантов выявили в Верхнеуслонском районе РТ – во время рейда по увеселительным заведениям и строительным объектам.

На иностранцев составили административные протоколы о нарушении режима пребывания, а также о незаконном осуществлении трудовой деятельности.

Силовики также проверяют работодателей, допустивших факты незаконной трудовой деятельности, говорится в сообщении.

#трудовые мигранты #фсб #мвд
В этом году акция «Татарча диктант» будет посвящена 140-летию Габдуллы Тукая

