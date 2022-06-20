ФСБ и КГБ Белоруссии задержали группу, собиравшую личные данные силовиков

В России задержали группу частных сыщиков и налоговиков, которую считают причастной к незаконному сбору данных более чем о 30 людях, среди которых военные и правоохранители, передает РИА Новости.

«ФСБ РФ во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность представителей частного сыска и сотрудников налоговых органов, связанная с незаконным сбором охраняемой законом информации в интересах третьих лиц, в том числе иностранных граждан», — цитирует агентство сообщение ЦОС ФСБ.

По данным спецслужб, задержанные члены группы с 2019 года передали заказчикам сведения о более 30 гражданах, включая военнослужащих, сотрудников правоохранительных и правоприменительных органов.

При этом уголовные дела возбуждены по статьям УК РФ 290 (получение взятки) и 291.1 (посредничество во взяточничестве).