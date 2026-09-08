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Происшествия 8 сентября 2026 08:37

ФСБ: гражданин Молдавии собирался убить высокопоставленного военнослужащего РФ

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По подозрению в покушении на убийство высокопоставленного российского военнослужащего в Астраханской области задержали гражданина Молдавии Николае Кочу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В Астраханской области задержан гражданин Молдавии Кочу Николае 2004 г. р., причастный к покушению на военнослужащего из числа высшего командного состава Минобороны России», – говорится в сообщении.

Согласно информации ФСБ, Кочу был завербован украинскими спецслужбами на территории Молдавии, когда он искал работу в иностранной соцсети. В марте 2026 года молодой мужчина прошел в Киеве минно-взрывную и стрелковую подготовку. В июне 2026 Кочу прибыл в Россию для ликвидации военнослужащего.

После совершения преступления иностранец при содействии украинских спецслужб должен был вернуться в Молдавию, однако при попытке выезда из России он был задержан сотрудниками ФСБ.

По данным следкома, Кочу покушался на жизнь военного в поселке Пробуждение Энгельсского района Саратовской области 3 сентября. Он не менее шести раз выстрелил из огнестрельного оружия в военнослужащего. Потерпевшего оперативно доставили в медучреждение, он выжил. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и на незаконный оборот оружия.

#фсб #покушение на убийство #теракты в рф
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