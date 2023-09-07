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ФСБ был перекрыт канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ
ФСБ России была разгромлена группа контрабандистов, которые в Европу поставляли запчасти к боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ, сообщает РИА Новости.
По информации агентства, группа, специализирующаяся на незаконном обороте военной продукции, покупала и ремонтировала в РФ узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, а потом поставляла их заказчикам из-за рубежа.
У злоумышленников изъяли более 100 изделий боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.
Также были получены документальные материалы, которые подтверждали участие задержанных в организации ремонтных работ комплектующих к украинской авиации.
Злоумышленники заключены под стражу. Против них возбудили дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.
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