ФСБ был перекрыт канал поставки контрабандных запчастей из России для ВСУ

ФСБ России была разгромлена группа контрабандистов, которые в Европу поставляли запчасти к боевой авиации, в том числе для нужд ВСУ, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, группа, специализирующаяся на незаконном обороте военной продукции, покупала и ремонтировала в РФ узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов, а потом поставляла их заказчикам из-за рубежа.

У злоумышленников изъяли более 100 изделий боевой авиации, 117 тысяч долларов и 59 тысяч евро.

Также были получены документальные материалы, которые подтверждали участие задержанных в организации ремонтных работ комплектующих к украинской авиации.

Злоумышленники заключены под стражу. Против них возбудили дело о контрабанде военной техники, совершенной организованной группой.