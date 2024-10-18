ФСБ будет получать сведения о россиянах из ЗАГСов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) планирует получать информацию о россиянах из отделов записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Для этого был разработан соответствующий проект постановления Правительства РФ, передает РИА Новости.

Согласно пояснительной записке к проекту, эти меры были приняты для исполнения норм Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон предполагает, что ФСБ входит в список государственных органов, имеющих право доступа к данным о регистрации гражданских актов, хранящимся в Едином государственном реестре ЗАГС.

Проект постановления также предусматривает внесение изменений в существующие правила предоставления информации о государственной регистрации актов гражданского состояния.