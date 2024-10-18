Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ФСБ будет получать сведения о россиянах из ЗАГСов
Федеральная служба безопасности (ФСБ) планирует получать информацию о россиянах из отделов записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Для этого был разработан соответствующий проект постановления Правительства РФ, передает РИА Новости.
Согласно пояснительной записке к проекту, эти меры были приняты для исполнения норм Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Этот закон предполагает, что ФСБ входит в список государственных органов, имеющих право доступа к данным о регистрации гражданских актов, хранящимся в Едином государственном реестре ЗАГС.
Проект постановления также предусматривает внесение изменений в существующие правила предоставления информации о государственной регистрации актов гражданского состояния.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»