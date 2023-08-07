ФРТ хочет взыскать с руководителей СК «Фон» 5,8 млрд рублей убытков

Федеральный фонд развития территорий (ФРТ) пытается взыскать с руководителей обанкротившейся СК «Фон» 5,8 млрд рублей убытков. На эту сумму он профинансировал достройку домов девелопера в Казани.

В частности, фонд еще 27 мая прошлого года подал заявление в татарстанский арбитраж о включении в реестр кредиторов Дианы Ахметзяновой с суммой в 917,3 млн рублей. Эти деньги были направлены фондом на завершение строительства жилого комплекса «Молодежный» на улице Ноксинский спуск в Казани.

Заявитель основывал свое требование на постановлении Ново-Савиновского районного суда Казани. Он установил, что Ахметзянова была фактическим руководителем ЖК «Молодежный». Путем обмана и злоупотребления доверием граждан, с использованием своего служебного положения взятых обязательств перед дольщиками не выполнила. Полученной от них суммой в 78,8 млн рублей она «распорядилась по своему усмотрению». Впрочем, этим же постановлением дело в отношении Азхметзяновой было прекращено: истек срок давности.

Арбитраж пришел к выводу о том, что это не личное требование к должнику — оно вытекает из хозяйственной деятельности ООО «ЖК «Молодежный». И может быть заявлено только в рамках рассмотрения заявления о привлечении такого контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности по обязательствам банкрота-юрлица. А требование о возмещении убытков к контролирующему ООО «ЖК «Молодежный» лицу может быть рассмотрено только в деле о банкротстве этой организации.

К тому же 2 ноября 2020 года Арбитражный суд РТ передал все права ООО «ЖК «Молодежный» Фонду РТ по защите прав граждан – участников долевого строительства. Речь шла об аренде земельного участка площадью 30 398 кв. м. (свыше 3 га) на улице Ч. Айтматова в казанском микрорайоне Азино-2, а также жилом 323-квартирном доме с подземной стоянкой на 134 автомобиля, включая проектную документацию на него, технологическое подключение к инженерным сетям и прочее. Также фонду были переданы обязательства перед дольщиками 270 квартир на 557,4 млн рублей и 26 парковочных мест, оцениваемых в 11,6 млн рублей.

И требования Фонда РТ по защите прав дольщиков в размере 500,2 млн рублей уже включены в состав третьей очереди реестра требований кредиторов ЖК «Молодежный». По мнению суда, ФРТ не учел, что может произойти задвоение сумм, предъявляемых к Ахметзяновой.

Также фонд развития территорий пытался войти в реестр кредиторов экс-руководителя ООО «Фон» Анатолия Ливады с суммой в 4,9 млрд рублей. Он профинансировал завершение строительства трех домов строительной компании в ЖК «МЧС» на улице Губкина в Казани. Права застройщика по этому жилому комплексу 3 июня 2020 года также приобрел фонд РТ по защите прав дольщиков. Причины отказа ФРТ были названы те же. Ранее было оставлено без удовлетворения требование фонда о взыскании убытков с Рашида Аитова по обязательствам ООО «Фирма Свей».

Исполнительный директор Фонда РТ по защите прав дольщиков Иван Новиков сообщил «Татар-информу», что у возглавляемой им организации заключены соглашения с Фондом развития территорий. «Финансирование на достройку проблемных домов мы получали от них по федеральной программе», — сказал он. При этом Новиков отметил, что республиканский фонд защиты дольщиков не является представительством ФРТ, это самостоятельное юрлицо.

По словам исполнительного директора, фонд РТ включился в реестр требований кредиторов ООО «Фон» на сумму более чем 3 млрд рублей. Если эти требования будут удовлетворены, фонд, признал Новиков, должен будет вернуть эти средства ФРТ, но механизма, как это должно произойти, «на сегодня нет». Собеседник агентства отметил, что в целом с 2018 года республиканским фондом было достроено 14 проблемных домов. В том числе 4 — через Фонд развития территорий.