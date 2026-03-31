«Фронту в основном нужны «Нивы» и «УАЗ»: как волонтеры Нурлата готовят технику для СВО

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В гараже исполкома Тюрнясевского сельского поселения Нурлатского района более года ведется работа по подготовке и отправке техники в зону специальной военной операции. Волонтеры ремонтируют автомобили и мотоциклы, а также изготавливают окопные печи для нужд военнослужащих.

Как сообщил член фонда «Все для Победы Нурлат», один из активных участников движения Алексей Демичев, основным спросом на передовой пользуются внедорожники.

«Фронту в основном нужны «Нивы», «УАЗ». Их или покупаем, или доставляют жители района, хорошо понимающие, насколько важны мобильные «колеса», – отметил он.

По его словам, за год волонтерам удалось отремонтировать и направить в зону СВО шесть автомобилей и столько же мотоциклов. Подготовка техники ведется с учетом сложных условий эксплуатации: все узлы и агрегаты проходят многократную проверку, после чего машины дополнительно адаптируют и окрашивают.

Работы ведутся силами группы из 7–8 человек, которые собираются в гараже после основного рабочего дня. В отдельные дни подготовка техники продолжается до позднего вечера.

«Тщательно готовим автомобили, понимаем, в каких жестких условиях они будут использоваться, стараемся, чтобы не подвели в ответственное время», – подчеркнул Демичев.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Помимо ремонта транспорта, волонтеры наладили производство окопных печей. Их изготавливают из использованных баллонов от фреона. Конструкция проста: баллон разрезают, устанавливают трубу и дверцу, после чего печь готова к использованию.

Как отметил глава Тюрнясевского сельского поселения Сергей Белов, такие печи уже зарекомендовали себя на передовой.

«Печка компактная и очень легкая, окопная свеча внутри может давать тепло до четырех часов. Бойцы берут ее с собой и отмечают удобство», – сказал он, уточнив, что на фронт уже отправлено 125 таких изделий.

Помощь фронту в поселении носит системный характер и объединяет жителей разных возрастов. В работе участвуют целыми семьями. Так, ученик местной школы Александр, сын одного из волонтеров, после занятий регулярно приходит в гараж, где выполняет посильные задачи.

«После школы стараюсь приходить сюда, помогаю взрослым. Хочется внести свой вклад в общее дело», – рассказал он.

По его словам, в волонтерской деятельности задействована вся семья: мать занимается заготовкой овощей и сушкой продуктов для отправки на передовую.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Волонтерская работа в Тюрнясевском сельском поселении ведется ежедневно и охватывает сразу несколько направлений. Жители отмечают, что каждое отправленное транспортное средство, каждая изготовленная печь и собранная гуманитарная помощь становятся вкладом в поддержку военнослужащих и приближение общей цели.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.