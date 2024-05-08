«Фронтовые бригады» поздравляют ветеранов Бугульмы с наступающим Днем Победы

Учреждения культуры Бугульминского района Татарстана подготовили более ста мероприятий к 9 Мая. Это митинги и возложения цветов, концертные программы и выступления «фронтовых бригад» во дворах ветеранов.

«В преддверии Дня Великой Победы стало доброй традицией проводить выездные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В силу возраста и состояния здоровья не все наши ветераны могут посетить учреждения культуры, поэтому мы проводим персональные концерты прямо во дворах», — прокомментировал ситуацию глава Бугульминского района Линар Закиров.

Сегодня песни и поздравления звучали для вдовы участника Великой Отечественной войны, труженицы тыла Гандалифы Талиповны Каримовой. Импровизированная сцена была развернута во дворе ее дома. Участники фронтовой бригады выразили труженице тыла свою благодарность и вручили подарок.

Гандалифа Каримова родилась 20 июля 1926 года в деревне Купербаш (ныне Арский район РТ). Всего в семье было десять детей. Отец во время войны пропал без вести.

В 1941 году Гандалифа Талиповна приехала в Бугульму, отучилась на бухгалтера, работала в Госстрахе. В 1948 году вышла замуж за участника Великой Отечественной войны Камиля Гаязовича Каримова.

В семье Каримовых было три сына, два из них умерли. Третий сын, пенсионер Рустам Каримов, живет сегодня в Казани, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района РТ.