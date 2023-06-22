Фронтовик из Набережных Челнов поделился воспоминаниями о войне

Фото предоставлено администрацией Комсомольского района Набережных Челнов

В день Памяти и скорби глава Центрального района Набережных Челнов Эдуард Фаттахов встретился с фронтовиком и попросил Серафима Агафонова поделиться воспоминаниями о войне, а также о том, каким для него было 22 июня 1941 года.

Серафим Агафонов родился в деревне Пушкино Мордовской АССР. 22 июня 1941 года ему было всего 14 лет. Он помогал отцу по работе. Тогда они жили на Дальнем Востоке, в Комсомольске-на-Амуре. Объявление о начале войны услышали по радио.

«Мне, парнишке, было тогда 14 лет, и сообщение [диктора Юрия] Левитана о нападении Германии и бомбардировке советских городов я услышал по радио», — поделился ветеран. Уже в 17 лет его призвали в ряды Красной Армии.

Солдат служил в железнодорожных войсках: вначале в 63-м учебном полку, затем в 71-м железнодорожном полку, дислоцировавшемся в Хабаровске. В 1946 году Серафим Агафонов был направлен в город Ивано-Франковск, в 154-й оперативный полк на ликвидацию бандеровских банд, в 1947-м — в Высоколитовский 12-й пограничный отряд (Брестская область). В 1951 году демобилизовался в звании ефрейтора.

По окончании службы прибыл в город Горький (Нижний Новгород), где работал слесарем-инструментальщиком на Горьковском автомобильном заводе. В 1973 году приехал на постоянное место жительства в Набережные Челны, где до выхода на пенсию работал слесарем-инструментальщиком 6-го разрядана на ПАО «КАМАЗ».

Серафим Агафонов воспитал двух дочерей, имеет двух внуков и одного правнука. В его копилке — множество наград — орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За победу над Японией», юбилейные медали, медаль «За долголетний добросовестный труд», знак «Ударник пятилетки», знак «100 лет ВЛКСМ».

На сегодняшний день в Центральном районе города Набережные Челны проживают 234 ветерана: четыре участника Великой Отечественной войны, семь узников концентрационных лагерей, два жителя блокадного Ленинграда, 85 вдов участников ВОВ и 136 тружеников тыла.