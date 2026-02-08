news_header_top
Происшествия 8 февраля 2026 11:39

Фронтмен рок-группы 3 Doors Down Брэд Арнольд умер от рака

Основатель и фронтмен рок‑группы 3 Doors Down Брэд Арнольд скончался в возрасте 47 лет. О его смерти сообщили участники коллектива, передает РИА Новости.

В заявлении группы отмечается, что музыкант умер 7 февраля в окружении семьи. Причиной смерти стал рак.

Арнольд в марте 2025 года сообщил, что у него диагностирована светлоклеточная карцинома почки с метастазами в легкие, заболевание находилось на четвертой стадии.

Брэд Арнольд был бессменным вокалистом 3 Doors Down с момента основания группы в 1996 году. Группа стала известна благодаря звучанию в жанрах пост‑гранж и хард‑рок, выпустив шесть студийных альбомов, четыре из которых разошлись тиражом более миллиона копий.

3 Doors Down дважды номинировались на премию «Грэмми» – за композиции Kryptonite и When I’m Gone.

