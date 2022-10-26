Frontex: Россияне активнее покидают Евросоюз, нежели въезжают в него

Россияне активнее покидают Евросоюз, нежели выезжают в эти страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское пограничное агентство (Frontex).

«24 429 граждан России въехали в ЕС за последнюю неделю, что является незначительным увеличением по сравнению с неделей ранее», – сказано в сообщении.

В агентстве пояснили, что за этот отчетный период ЕС покинули 25 684 российских граждан.

С 12 сентября остановлено действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Кроме того, Латвия, Польша, Литва и Эстония договорились вместе ввести ограничения для россиян и согласовали общий региональный подход к возможности поездок российских граждан.