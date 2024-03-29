«Фронт продвигается, врага оттесняем»: бойцы СВО рассказали о положении дел на передовой

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий Соловей из Набережных Челнов поделился, почему получил такой позывной. По его признанию, он был придуман в шутку, так как по ночам он сильно храпел. На тот момент он находился на учениях в Казани. Но мужчина решил его оставить.

Впрочем, челнинец отличился не только тем, что он храпит. Военнослужащий показал себя мужественным и отважным, за что и получил награды.

«Вот первая медаль. Это мы уничтожили в первые дни, как туда попали, наблюдательную вышку. По-моему, радиолокационная вышка была, то есть на том направлении она довольно-таки сильно мешала нашим войскам. Поэтому мы им очень сильно помогли», — сказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

А еще военнослужащие рассказывают, что противник наводит огонь не только на бойцов, но и на мирных жителей новых регионов. Они попадают под обстрел.

«Им без разницы по кому стрелять. По деревне стреляют, камикадзе отправляют. Без разницы, какая машина едет: гражданская или военная. Подрывают. Какое-то движение днем есть, туда уже летит камикадзе, отправляют, или с миномета», — рассказал военнослужащий с позывным Кремень.

Но наши военнослужащие защищают мирное население. Не дают противнику продвигаться вперед, говорят бойцы.

«Все ждут Победы. Победа будет за нами. Фронт продвигается, врага оттесняем. Потихоньку, но все равно оттесняем», — убежден военнослужащий с позывным Тигр.

Сил и уверенности им придают и неравнодушные горожане, которые отправляют весточки из дома. По словам военнослужащих, каждой вещи они находят применение.

«Гуманитарная помощь, да, стабильно приходит. Все полезные вещи отправляем дальше ребятам на первую линию. А так все стабильно приходит, получаем», — военнослужащий Фаза.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Также они получают письма, которые всегда читают. Особенно их радуют весточки от детей и близких. Кто-то находит время и на книги.

«Человек должен все равно отвлекаться на что-то, то есть ты постоянно не можешь в таком напряжении находиться. Людям же нужно, как говориться, проявлять эмоции, какой-то компаньон. Кто-то кошку завел, кто-то за собакой смотрит. У меня никого. Я книжки читаю», — рассказал военный с позывным Варава.

На данный момент все эти бойцы находятся в краткосрочном отпуске.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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