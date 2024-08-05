Фролов: Наибольшие долги за ЖКУ — у состоятельных владельцев нескольких квартир

Алексей Фролов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Крупными должниками за ЖКУ в Татарстане являются состоятельные граждане, которые зачастую владеют несколькими квартирами и сдают их в аренду. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Алексей Фролов на брифинге в Кабмине РТ.

«Исходя из анализа крупных должников [с долгом от 300 тыс. рублей], как правило, это состоятельные граждане, у которых по несколько квартир, которые своевременно не оплачивают, потому что сдают в аренду их, несвоевременно передают показания учета либо живут в других городах», — сказал Фролов.

Есть небольшие долги у малообеспеченных семей, детей-сирот. «Каждая такая семья мониторится, оказывается поддержка», – добавил спикер.

С начала 2000-х годов задолженность населения Татарстана дошла до 9,5 млрд рублей. Задолженность управляющих организаций в разы меньше, уточнил первый замминистра.