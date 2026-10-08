«Фрида» для Валиевой, загадки от Алины и дебют Хуснутдиновой: обзор «фигурки»

Камила покоряет Мексику и удивляет фото с бельгийкой, Алина дразнит загадочными кадрами, а российские фигуристы едут в Алматы за новыми историями. О событиях последней недели в российской «фигурке» - в материале «ТИ-Спорта»





Фото: социальные сети Камилы Валиевой

Хендрикс и Валиева подружки. А когда-то было все иначе

И начнем с самой обсуждаемой фигуристки нашей страны Камилы Валиевой. Мы долго ждали, когда уроженка Казани вновь вернется на уста болельщиков и журналистов, и вот последний год упоминание о ней идут чуть ли не на ежедневной основе. Да, не всегда они касаются положительного - например, были новости сначала по выдаче нейтрального статуса, потом его отмене.

Потом были новости, что она не стала подавать апелляцию в CAS. Некоторые эксперты говорят, что скорее всего, ей даже посоветовали этого не делать - дескать, скоро и так всех допустят. Были даже подозрения, что Ками впала в депрессию из-за всей ситуации вокруг нее. Правда никто из ее окружение эти доводы сообщества так и не подтвердил. Зато очевидно и видно другое - Валиева не опустила руки, а ищет возможности, чтобы, так скажем не застаиваться.

И одна из них - участия в шоу. В частности, ее пригласили на другой край планеты - в Мексику. Лично главный мексиканский фигурист Донован Каррильо.

«Фигуристу необходима мотивация. Это непросто. Я очень уважаю то, как они продолжали работать все эти годы без международных соревнований. Кроме того, мне хотелось дать им шанс выступить в новом формате, повеселиться и хоть немного отвлечься», - сказал Донован зарубежным СМИ.

Россиянка выступила в шоу Passio - под саундтрек из фильма «Фрида». Символично, что эту же музыку в свой олимпийский сезон брала главный антагонист Валиевой Александра Трусова. Но при этом, как подчеркивают эксперты, у казанской фигуристки Фрида Кало вышла совсем иначе.

Но самое интересное из этой поездки Валиевой в Мексику - радостное совместное фото с Луной Хендрикс. Как вы помните, бельгийка в 2024 году довольно колко проходилась по теме допинга и самой Камилы:

Камила Валиева и Луна Хендрикс Фото: социальные сети Луны Хендрикс

«Я понимаю, что взяла бы больше медалей, будь фигурное катание абсолютно чистым. Возьмем, к примеру, допинг-дело Валиевой. У трех россиянок, попадавших на подиум, был один и тот же тренер, и одну из них поймали на допинге. Мне всегда было интересно, как 14-летние могут обладать такой прыгучестью, но я всегда придерживалась презумпции невиновности. Когда я услышала о положительном тесте, то сначала не поверила. В России фигурное катание имеет столь же большое значение, как у нас футбол. Я думала, что этих девочек так натренировали с раннего возраста, но, видимо, иногда играют роль и другие вещи. Но я не говорю, что среди них нет чистых. Разумеется, есть и чистые русские, которые лучше меня», - говорила Хендрикс изданию Humo.

Но насколько искренна бельгийка сейчас непонятно. У нее, кстати, в конце октября будет собственное ледовое шоу «Луна». Чем не повод закрепить дружеские узы и пригласить Камилу? Не так ли? Если конечно, это все не наигранная любезность.

Загитова живет свою лучшую жизнь

А вот кто уже давно не выходит на лед в качестве спортсменки, но все равно волнует сердца болельщиков - это, конечно, олимпийская чемпионка Алина Загитова. Иногда задаешься вопросом: «А что ей надо сделать, чтобы у нее не было поклонников». Пока все, что она делает, вызывает одно - интерес.

Ее наряды и собственно профессиональные умения в качестве ведущей «Ледникового периода» часто обсуждают в сети. Загитова закончила факультет журналистики - это тут же все прокомментировали, включая Дмитрия Губерниева. Кстати, когда она купила квартиру в Москве, даже на это нашлась реакция популярных людей из мира спорта.

А по тому, мы продолжаем следить за социальными сетями Алины. За последние несколько дней она опубликовала несколько постов. Наверное, самая загадочная - видео в конюшне рядом с лошадью. Ниже подписчики даже оставили такой комментарий:

Алина Загитова Фото: социальные сети Алины Загитовой

«Очень милая. И ты отлично смотришься рядом с белой лошадью или конем», - написал подписчик фигуристки.

На просторах интернета можно найти фото, где она обнимает коня. А еще есть видео с ее пуделем по кличке «Луна»:

«Мы с Луной решили выбраться на природу. Смотрите какая красота. Там где-то пальмы. Почти Мальдивы», – пишет Алина в своем телеграм-канале.

Правда, где сделаны эти кадры не в посте, ни в видео не говорится. Поэтому, загадочность олимпийской чемпионки продолжает поражать. Подписчики как обычно плетут интриги вокруг личной жизни спортсменки.

Хуснутдинова готовится к дебюту на ISU, Трусова побеждать

Главным спортивным соревнованием для российского фигурного катания на этой неделе станет Мемориал Тена - он пройдет в Казахстане с 8 по 10 октября. Российские спортсмены там выступят в нейтральном статусе - всего в Алма-Ату их прилетело 22 человека.

Среди них и серебряный призер Олимпиады 2022 года Александра Трусова. В свои социальных сетях она рассказала о том, что была большая задержка рейса, но они все-таки добрались до места назначения вместе с сыном.

Александра Трусова Фото: социальные сети Александры Трусовой

Вот для кого это будет первый взрослый международный турнир - для уроженки Татарстана Дины Хуснутдиновой. Мы помним, насколько неровным и неоднозначным получился для нее прошлый год, в этом, конечно, сама судьба подкидывает ей возможности - одна из них как раз турнир в столице Казахстана. По иронии судьбы, татарстанская фигуристка не должна была там быть - она заменила Алину Горбачеву. Возможно, это знак.

Ведь в истории спорта крутые моменты происходили и в результате замены. Футбольная сборная Дании соврать точно не даст. Так что в эти выходные все фанаты нашей республики с нетерпением будут ждать трансляций из Алма-Аты.