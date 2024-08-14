ФРГ выдала ордер на арест возможного участника подрыва «Северных потоков»

Немецкие СМИ сообщают о значительном прогрессе в расследовании взрывов на газопроводах «Северный поток». Генеральная прокуратура Германии выдала первый ордер на арест подозреваемого – украинского инструктора по дайвингу, проживающего в Польше, передает РИА Новости.

Подозреваемый, известный как Владимир, был идентифицирован благодаря снимку с дорожной камеры. Предполагается, что он управлял автомобилем Citroen, на котором передвигалась группа, причастная к диверсии. Помимо него, под подозрением находятся еще два гражданина Украины, возможно, участвовавшие в операции как водолазы.

Несмотря на то, что сам Владимир отрицает свою причастность к теракту, ситуация остается напряженной. Польские власти оказались в затруднительном положении, поскольку подозреваемый считается героем в местном сообществе города Прушкув.

Расследование также выявило новые детали: возможно, планирование диверсии началось еще в 2014 году, до воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, появились дополнительные доказательства, связывающие яхту «Андромеда» с атакой на газопроводы.