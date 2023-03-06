ФРГ и Украина заявили о раскрытии «связанной с Россией» группы хакеров «Двойной паук»

Сотрудники полиции Германии и Национальной полиции Украины при поддержке Европола, властей Нидерландов и Федерального бюро расследований США идентифицировали основных членов хакерской группы, которая организовывала масштабные кибератаки с помощью вируса-вымогателя DoppelPaymer. Об этом сообщает пресс-служба Европола.

Газета Die Welt со ссылкой на полицейское ведомство федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия пишет, что группировка носит название «Двойной паук» (Double-Spider). По информации управления полиции, киберпреступники имеют отношение к России, но доказательства их связи с российскими государственными структурами отсутствуют.

Согласно данным Европола, полицейские провели обыски в доме предполагаемого участника группы, проживающего в Германии, сейчас следователи изучают изъятую у него технику. Еще одного подозреваемого допросили на Украине: обыски прошли в Киеве и Харькове, у него также изъято оборудование.

Die Welt отмечает, что прокуратура ФРГ выдала ордера на арест трех человек, в отношении еще восьми ведутся следственные действия. Они находятся в розыске. Один из подозреваемых — 41-летний россиянин, чье имя не уточняется. Его также ищет ФБР, причем последнее предложило за сведения о нем вознаграждение в размере 5 млн долларов.

В Германии от действий хакеров пострадали не менее 37 организаций и учреждений, включая и Университетская клиника Дюссельдорфа. Также взлому подверглись серверы медиагруппы Funke и сайт властей округа Анхальт-Биттерфельд в земле Саксония-Анхальт. В США жертвам киберпреступников пришлось выплатить не менее 40 млн евро в период с мая 2019 по март 2021 года, замечает Европол.

В целом, по оценке немецкой полиции, эти хакеры ответственны более чем за 600 атак на различные учреждения по всему миру. В частности, сообщалось, что вирус DoppelPaymer использовался при атаках на производителя ноутбуков Compal Electronics в 2020 году и на американское подразделение автопроизводителя KIA в 2021-м.