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СВО 29 ноября 2023 08:15

Фрегат Черноморского флота ударил «калибрами» по военным объектам ВСУ

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Фрегат Черноморского флота нанес удары четырьмя крылатыми ракетами комплекса «Калибр» по объектам военной инфраструктуры ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Сообщается, что находящийсяв акватории Черного моря на патруле экипаж фрегата получил приказ как можно скорее нанести удар «калибрами» по территории противника. В итоге залп был выполнен успешно и цели были поражены.

В ведомстве напомнили, что корабли ЧФ занимаются решением задач по предназначению в зоне ответственности оперативно-стратегического объединения. Акваторию у Крымского полуострова патрулируют корабли разных классов вместе с самолетами и вертолетами.

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#спецоперация на Украине #Черноморский флот
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