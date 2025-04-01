«Фразы Минниханова ушли в народ»: блогер Татар малай о голосовом помощнике «Раис»
Идея создать голосовой помощник «Раис» креативна и актуальна в условиях продвижения национальной татарской культуры. Такое мнение «Татар-информу» выразил блогер Ринат Галиахметов (Татар малай).
Ранее сообщалось, что блогеры из Татарстана начали тестировать новый гаджет, который был вдохновлен образом Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
«Прикольная колонка. Я как татарский блогер давно хочу, чтобы все было на татарском: и навигаторы, и голосовые помощники. Как в общественном транспорте все транслируется на татарском, так же хочется, чтобы и в быту было. Сборник цитат Минниханова – это шикарно, поскольку многие его крылатые фразы уже давно ушли в народ», – сказал Галиахметов.
По неофициальным данным, помощник «Раис» был разработан в Иннополисе. Он использует нейросетевые модели, обученные на миллионах часов записей, чтобы точно понимать речь даже в шумной обстановке.