Удача «Франта» и трагедия «Меги»: крупные ТЦ теряют посетителей вслед за брендами

Как изменилась посещаемость торговых центров с начала спецоперации на Украине и как будут выживать ТЦ в условиях массового исхода брендов? «Татар-информ» собрал мнения экспертов по этим вопросам.

Из-за оттока иностранных брендов торговые галереи и фудкорты стали стремительно пустеть, а вслед за уходом брендов заметно упал трафик Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Самый большой стресс пришелся на суперрегиональные проекты»

Не успев оправиться от последствий пандемии, торговые центры в этом году получили новый удар – отток иностранных брендов, связанный со спецоперацией в Украине. Как следствие, торговые галереи и фудкорты стали стремительно пустеть, а вслед за уходом брендов заметно упал трафик.



«Сейчас из-за санкций в крупнейших ТЦ и ТРЦ Татарстана до 60% площадей не функционируют по причине приостановки коммерческой деятельности арендаторами или полного закрытия магазинов, – констатирует полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане Елена Стрюкова. – В этой связи, безусловно, имеет место падение трафика».

О том, что произошло с площадями ТЦ в масштабах всей страны, «Татар-информу» рассказала партнер «Коллиерз Интернешнл» Анна Никандрова. В первую очередь эксперт обратила внимание на то, что торговые центры следует разделять на суперрегиональные проекты (к ним можно отнести «Мегу», «Парк Хаус» и другие) и локальные (в Казани это «Франт», «Проспект», «Олимп» и другие). Динамика у них сильно разнится.

«Если говорить о супермоллах, то на конец апреля в них было закрыто от 25 до 45% от объема площадей. Если говорить о локальных проектах, то там мало приостановивших деятельность арендаторов, мало закрытых дверей – максимум 10% от площади торгового центра. То есть самый большой стресс пришелся на суперрегиональные проекты», – прокомментировала Анна Никандрова.

Посещаемость суперрегиональных проектов в марте просела (по сравнению с прошлым годом) на 11%, в апреле на 28-29%, при этом в мае показатель подрос – до 21%. У локальных проектов тем временем наблюдается небольшой прирост по посещаемости. По словам эксперта, в сложившейся ситуации они выступают своего рода бенефициаром.

Временное затишье

По словам экспертов, несмотря на все пережитые потрясения, сейчас торговые центры находятся не в самом плачевном положении. Если взять любой суперрегиональный молл, то те арендаторы, которые приостановили свою работу, продолжают платить за аренду. Они все еще надеются остаться в России, следовательно, им надо сохранять позиции.

«То есть что мы имеем: с одной стороны, закрытые магазины продолжают платить, а с другой – те арендаторы, которые остались, получают новых покупателей. Получается, что финансово многие моллы, где посещаемость упала ниже 40%, чувствуют себя примерно так же, как и раньше. Закрытые платят, а открытые стали больше зарабатывать», – описала ситуацию Анна Никандрова.

В разговоре с «Татар-информом» Елена Стрюкова также сделала акцент на перераспределении спроса и формировании новых привычек у потребителя.

Елена Стрюкова сделала акцент на перераспределении спроса и формировании новых привычек у потребителя Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Жизнь продолжается, людям нужно ходить на работу, одевать своих детей, обустраивать квартиры. Мы наблюдаем активный рост товарооборота у ряда арендаторов, особенно в сегменте fashion, которые продолжили свою работу. В основном это российские бренды. Эти же компании продолжают развитие, открывая новые магазины и захватывая опустевшие ниши. Например, «Кари», Gloria Jeans. И пусть арендаторы, которые открывают новые магазины, более избирательны в выборе объектов и сфокусированы на минимальных капитальных затратах. Развитие не приостанавливается», – комментирует наша собеседница.

Эксперты также предостерегают: такие условия складываются «в моменте», впереди торговые центры могут ждать не самые лучшие времена.

«Любой бизнес имеет запас прочности, но он не бесконечен. Для тех компаний, кто приостановил свою деятельность, но договоры аренды не расторгает, этот срок подходит к концу. Так или иначе, арендаторы продолжают нести издержки на аренду помещений и выплату минимальных заработных плат.

Если в ближайшее время этими компаниями не будет найдено решение для продолжения бизнеса (продажа другому юридическому лицу, передача операционного бизнеса российскому менеджменту и прочие варианты), то, боюсь, последует волна расторжений договоров аренды. В конце августа будет 6 месяцев с даты приостановки деятельности большинства магазинов. Думаю, это станет своеобразной отсечкой для принятия решения», – считает полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в РТ Елена Стрюкова.

«Жизнь продолжается, людям нужно ходить на работу, одевать своих детей, обустраивать квартиры» Фото: © Салават Камалединов / «Татар-информ»

Пути решения

«В сложившейся ситуации владельцы торговых центров могут обратить свой взор не только на федеральных игроков, но и на местный МСП. Все-таки многие сети вырастали из одиночных бутиков. Кто-то привозит товары из Китая, какие-то бренды шьют сами – стоит посмотреть, углубиться, – советует гендиректор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. – В целом, на мой взгляд, пустые места начнут занимать наши сети. Возможно, прибавятся китайские, индийские бренды».

Партнер «Коллиерз Интернешнл» Анна Никандрова согласна с этим прогнозом: часть площадей, если предположить самый негативный сценарий, займут лидирующие российские бренды. Мелкую галерею частично займут российские дизайнеры, которые раньше не могли найти дорогу к сердцу массового покупателя.

Понятно, что крупные лоты будет трудно заменить расширяющимися российскими брендами или дизайнерами. В этой связи многие сейчас ведут переговоры с китайскими и турецкими арендаторами. По мнению эксперта, реалистичные сроки по массовым, системным сделкам с ними – лето следующего года.

«Если крупные международные бренды все же примут окончательное решение об уходе, есть высокая вероятность получения лага протяженностью в 6-9 месяцев, когда одни уже закрылись, а новые еще не открылись. В целом касательно прогнозов могу сказать только то, что более прозрачную картину мы будем иметь в сентябре», – резюмировала Анна Никандрова.