Франк Артига: «Хорошо знаю «Рубин», республику и город Казань»

Фото: rubin-kazan.ru

Новоиспеченный главный тренер «Рубина» Франк Артига дал первый комментарий в качестве наставника казанского клуба, поделившись ожиданиями от нового места работы.

«Рубин» – большой клуб, где ставят самые высокие задачи. Хорошо знаю этот клуб, республику и город Казань. Я побывал здесь еще 12 лет назад, когда тренировал юношескую команду «Барселоны» на турнире имени Гильмуллина. Невероятно спустя время вернуться сюда в качестве главного тренера. И это серьезный вызов. Я благодарен за эту возможность и рад возглавить команду с такой богатой историей и традициями, поработать в этой большой республике. Хочу поприветствовать болельщиков «Рубина» и сказать, что буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы команда радовала вас. Все понимают, какие ожидания от клуба и какие задачи перед нами стоят. Спасибо главе Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову и президенту клуба Марату Адиповичу Сафиуллину за это приглашение. Благодарен им за поддержку и оказанное доверие. Впереди у команды тренировочные сборы и большой объем работы, поэтому важно качественно провести эту подготовку, чтобы быть хорошо подготовленными ко второй части сезона. Вся работа команды и клуба ведётся в первую очередь для болельщиков. Ждём вас на трибунах и рассчитываем на поддержку», – цитирует Артигу пресс-служба «Рубина».

Франк Артига сменил на посту главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. Ранее в России испанский специалист работал в клубах «Родина» и «Химки».