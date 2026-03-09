news_header_top
Франк Артига: «В Грипши я увидел характер и харизму»

Фото: rubin-Kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о полузащитнике Назми Грипши.

Вчера албанский футболист отметился голом в матче против «Краснодара» (2:1).

«Прежде чем подписывать новичка, мне всегда хочется узнать его как личность, какой у него характер. Познакомившись с Грипши, я увидел желание играть за "Рубин", увидел характер и харизму. Надеюсь, для него это только начало. И вся команда предстанет в новом свете и будет становиться только сильнее», – сказал Артига.

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет против «Локомотива» 15 марта.

