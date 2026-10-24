Франк Артига уходит из «Рубина». Олег Кузьмин - исполняющий обязанности

Фото: rubin-kazan.ru

Испанский наставник Франк Артига был отправлен в отставку после матча с «Крыльями Советов» (0:2). Специалист уехал из «Ак Барс Арены» через 15 минут после итоговой пресс-конференции. Исполняющим обязанности главного тренера был представлен Олег Кузьмин, который занимал в штабе Артиги пост тренера по стандартным положениям.

Кузьмин будет и.о до зимнего перерыва. Если ему удастся показать результат, то получит шанс продолжить работу и весной.