5 марта 2026 08:39

Франк Артига: «У Дмитрия Селюка серьезная проблема - он меня очень любит»

Фото: Владимир Васильев, «Татар-Информ»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался об известном футбольном агенте Дмитрии Селюке.

«У Дмитрия Селюка серьезная проблема – он меня очень любит. В переговорах с «Рубином» он участия не принимал. Но я не слежу за тем, что происходит в прессе. Они доходят до него и реагируют на критику в мой адрес. Она исходит от тех, кто меня не знает и не работал со мной. Возможно, Дмитрий выступает в СМИ, чтобы защитить меня. Всё это происходит от большой симпатии», – цитирует Артигу корреспондент «ТИ-Спорта».

Ранее Селюк предлагал нескольким авторитетным людям из российского футбола спор на 10 млн рублей, касающийся итогового положения «Рубина» по окончании весны.

