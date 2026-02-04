Франк Артига: Стараемся воплощать в жизнь новые элементы, работа идет своим чередом»

Фото: Эрик Добролюбов / "Татар-информ"

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига после победы над казахстанским «Женисом» в закрытом матче пообщался с журналистами. Матч прошел в два тайма по 60 минут, команды четырежды менялись сторонами поля через каждые 30 минут встречи.

– Третья игра — третья победа под вашим руководством. То, что вы хотите уже видеть, игроки выполняют на поле?

– Да, безусловно. Как и на каждом матче на сборах, всегда есть моменты, которые заметно улучшаются, и есть те, которые необходимо дорабатывать. Но самое главное, что ребята показывают замечательное отношение к работе. Они действуют очень активно, интенсивно и агрессивно как в тренировочном процессе, так и в играх. Мы добились побед на этих сборах, и это очень важно для обретения уверенности. Мы стараемся воплощать в жизнь некоторые новые элементы, работа идет своим чередом.

– А насколько тот факт, что была победа, вообще три победы, важны для вас в контрольных матчах?

– Победы всегда важны, они дают команде уверенность. Но самое главное сейчас — проанализировать все по следам этой игры: что получилось, а что нет, чтобы потом постараться прибавить в тех компонентах, где это необходимо.

– Вас видели перед игрой, вы успели пообщаться со всеми: спортивным директором, травмированными, запасными и основными игроками, пресс-службой. Буквально за 15 минут со всеми! Как вам удается быть таким активным?

– Безусловно, никого нельзя обделять вниманием, потому что все игроки — часть команды: и те, кто выходит на поле, и те, кто в данный момент не играет из-за повреждений. И Безруков, и Мартынович, и Даку — это все важные игроки. Есть еще футболисты, у которых длительные травмы. Важно, чтобы они чувствовали мою поддержку, продолжали свой восстановительный процесс и как можно скорее вернулись в общую группу. Мы — одна команда.

– Любопытный момент: играли сегодня в первом и третьем таймах мячами «Рубина», а во втором и четвертом — мячами «Жениса» чтобы все было справедливо. Но ваша команда забила именно теми мячами, которые предоставил соперник. Нижегородов сказали, что они другие по ощущениям. Забавно, что забили именно ими.

– В следующий раз будем играть нашими обязательно (улыбается).

– В первом тайме очень активно себя показал Илья Рожков. Скажите, какая у него была индивидуальная задача?

– Рожков — один из самых перспективных игроков команды. Он очень молод, но всегда действует максимально активно на всех позициях. Сейчас он играет, по сути, на своей непрофильной позиции, но я думаю, что на своем родном месте он будет играть еще лучше. Это очень цельный игрок с отличными физическими качествами. Если сохранит голову на плечах, его ждет очень хорошее будущее.

– Ломовицкий прибавляет с каждым матчем, хотя раньше у него не было практики. Как оцените его прогресс?

– Саша работает замечательным образом, я им очень доволен, как и всеми остальными нашими молодыми футболистами. У нас сейчас середина сборов. Посмотрим, как будет идти прогресс в плане конкурентоспособности внутри команды и как все будет развиваться дальше, – цитирует Франка Артигу корреспондент «ТИ-Спорта» с турецкого Белека.