Франк Артига: «Рубин» стремится быть топ-командой, но не в нынешнем сезоне»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» в эксклюзивном интервью с корреспондентом «ТИ-Спорта» рассказал о планах на ближайшее будущее и задачах, которые перед ним стоят на остаток нынешнего сезона РПЛ. Он отметил, что постепенно будет нарабатывать новые схемы, но не будет забывать и о результате.

– Есть ли понимание у руководства клуба, что предстоящую весну вы используете для того, чтобы пока «перестроить головы» игроков? Какова у вас задача-минимум на остаток чемпионата?

– Понятно, что будут нюансы, которые можно реализовать практически сразу, но есть определенные детали, для воплощения которых в жизнь потребуется больше времени. При этом в ходе этого процесса команда должна побеждать. «Рубин» пригласил меня, чтобы команда побеждала. Понятно, что «Рубин» стремится быть в числе топ-клубов РПЛ. В Казани понимают, что в этом году, в оставшихся 12 турах, будет очень трудно претендовать на эти позиции. Таким образом, в оставшихся матчах сезона мы должны постараться за счет побед заложить основы для того, чтобы в следующем сезоне мы могли бы конкурировать с ведущими командами России.

– Уже был разговор с руководством об усилении? Уже есть понимание, в какие линии вам необходимы игроки?

– Сначала я хотел как можно лучше узнать игроков. Одно дело – это отслеживать их по видеонарезкам или трансляциям матчей, и совсем другое дело – соприкоснуться с ними в работе, познакомиться с ними лично. Тренер не может понять степень готовности футболистов к воплощению его принципов, пока не познакомится с ними лично. Кроме того, важным было и знакомство с молодыми игроками, которые работают с основой, которые прибыли из «Рубина-2», или вернувшимися из аренды, как Моторин. Я хотел посмотреть на этого футболиста, и, честно говоря, я очень доволен. И после того, как мы все узнаем друг друга, в конце данного сбора я поговорю с руководством, чтобы определить, необходимы ли нам приобретения и насколько они реальны, – приводит слова Артиги «ТИ-Спорт».