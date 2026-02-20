news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 20 февраля 2026 17:42

Франк Артига рассказал о задачах «Рубина» на весеннюю часть сезона

Читайте нас в
Телеграм
Франк Артига рассказал о задачах «Рубина» на весеннюю часть сезона
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Франк Артига поделился ожиданиями от весенней части сезона РПЛ.

«От шестой позиции нас отделяет шесть очков — это достаточно много, но от 11‑й — всего три. Нам нужно удержать ту позицию, на которой мы находимся. Мы должны выработать менталитет победителя, выходить на каждый матч с мыслью о победе и за счёт этого результата постараться сохранить седьмое место. К первым местам сложно приблизиться, но клуб заявил, что со следующего сезона хочет быть в топ‑5, и мы постараемся это сделать», – сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

После 18 матчей «Рубин» с 23 очками занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

Казанский вертолетный завод передал МЧС России новейший вертолет Ми-38ПС

19 февраля 2026
Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

Герой России Александр Лапин: Россия нам дороже жизни и все, что у нас есть, – Россия

19 февраля 2026