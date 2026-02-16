Франк Артига: «Радует, как меня приняли игроки, персонал и сотрудники клуба»

Фото: ФК "Рубин"

Наставник «Рубина» Франк Артига рассказал, как его приняли в казанской команде и над какими компонентами работает его штаб, чтобы попасть в топ-5 по итогам сезона-2025/26 в РПЛ.

«Предсезонная подготовка — это всегда непросто, а особенно, когда ты принимаешь команду в середине сезона, а не перед его началом. И тем более если это происходит в достаточно нестабильных условиях. В таких ситуациях всегда возникают сомнения, но я очень доволен, как все работают. Радует, как меня приняли игроки, персонал и сотрудники клуба. Мы стараемся развивать всё то хорошее, что было сделано раньше, но также пытаемся внедрить некоторые новые вещи. Знаем, что можем и должны улучшить, если хотим попасть в топ-5 РПЛ в ближайшем будущем», – сказал Артига корреспонденту «Чемпионата».

В середине января «Рубин» объявил об отставке главного тренера Рашида Рахимова. На его место был назначен Франк Артига. Контракт с 49-летним испанским специалистом рассчитан до конца сезона-2026/27.