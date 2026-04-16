Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ.

С сезона 2026/27 клубы РПЛ смогут иметь в заявке 12 иностранцев, а выпускать на поле только семь из них.

«Когда в Россию приезжает иностранный тренер или игрок, то они должны иметь желание помочь команде и усилить ее. Мое мнение, для прогресса российских игроков рядом должен быть сильный иностранец. Но мы понимаем, что легионеры высокого уровня будут приезжать в РПЛ после того, как с России снимут отстранение от международных матчей. Я считаю, что если вводятся подобные запреты, то очень часто происходит шаг назад, нежели вперед.

И для того, чтобы улучшить качество местных футболистов, чтобы была сильная сборная, верным путем, на мой взгляд, будет обращение к академии клубов. Соответственно, нужно инвестировать в них, как и в тренеров оттуда. Можно вспомнить примеры таких сборных, как Германия, Бельгия, которые прошли по этому пути», – сказал Артига.

Ближайший матч в РПЛ «Рубин» проведет против «Акрона».