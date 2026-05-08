Франк Артига прокомментировал победную серию «Рубина» и предстоящий матч со «Спартаком»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига на открытой тренировке команды рассказал о подготовке к матчу 29-го тура РПЛ против «Спартака» и оценил беспроигрышную серию из девяти матчей подряд. Напомним, последний раз «Рубин» проигрывал в Махачкале 28 февраля 2026 года в 19-м туре РПЛ.

Комментируя впечатляющий весенний отрезок, тренер призвал не зацикливаться на статистике.

«Что касается победной серии, то мне не очень хочется часто о ней говорить, потому что они рано или поздно заканчиваются. Но верим, что нам удастся ее продлить как минимум еще на два ближайших матча».

Артига также ответил на вопрос, мог ли он ожидать столь успешной весны под своим руководством.

«Я очень доволен и горд за ребят, потому что нам удалась победная серия. Но вы знаете, что чемпионат России очень сложный, наверное, мало кому удается добиваться таких серий. Поэтому ребята – большие молодцы. Но остается два тура, и почему бы нам не продлить серию и не побороться за топ-6?»

Оценивая соперника, тренер подчеркнул, что у «Спартака» меньше времени на подготовку из-за кубкового матча, но это может дать дополнительный стимул.

«Я думаю, что „Спартак“, как и „Рубин“, очень здорово проводит весенний отрезок, и команда сделала невероятный рывок в чемпионате, переместившись на четвертое место и выйдя в Суперфинал Кубка России. А что касается графика, то я не думаю, что это значительно скажется на подготовке „Спартака“. Вы правильно отметили, что победа над ЦСКА может дать дополнительный стимул для подготовки», – приводит слова Артиги корреспондент «ТИ-Спорта».

Говоря о своем коллеге Хуане Карседо, возглавившем «Спартак» перед второй частью чемпионата, Артига отметил, что знаком с ним и знает методику его работы.

«Это отличный тренер. И я думаю, что если бы он работал в „Спартаке“ с начала сезона, то сейчас команда боролась бы за чемпионство. Также мы с ним пересекались, поскольку работали в одном холдинге, тогда я тренировал „Родину“, а он – кипрский „Пафос“».

При этом тренер добавил, что надеется на очень качественный матч двух команд, которые весной сделали сильный рывок. На вопрос о номинации на лучшего тренера месяца Артига ответил, что «номинируется тренер, но это заслуга всей команды».