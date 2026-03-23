Франк Артига прокомментировал игру в атаке у «Рубина» в матче с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига после матча с «Крыльями Советов» (0:0) прокомментировал игру казанского клуба в атаке.

«Что касается неубедительных действий в атаке, то это относится не только к Сиве, но и ко всей команде. В некоторых моментах мы действовали слишком предсказуемо для соперника. У нас была задача действовать нестандартно, чтобы нарушить организованные построения соперника. К сожалению, нам не удалось этого сделать. Конечно, мы хотели наносить больше ударов, создавать больше моментов, но не получилось. Нужно понимать, что тяжело играть против команд, которые находятся в низком блоке, играют в защите. Но если не удается добиться победы, то нужно уметь отстоять ничью, и особенно в гостях», – цитирует Артигу корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет против «Сочи».