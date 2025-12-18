news_header_top
18 декабря 2025 13:29

Источник: Артига прибыл в Казань для переговоров о должности главного тренера «Рубина»

Фото: fckhimki.com

Бывший главный тренер «Родины» и «Химок» Франк Артига является основным претендентом на вакантный пост в казанском «Рубине». По информации известного инсайдера Ивана Карпова, испанский специалист уже находится в столице Татарстана для переговоров с руководством клуба.

«Артига в Казани и сегодня встречается с [президентом клуба] Сафиуллиным: идет процесс выбора нового тренера "Рубина" вместо Рахимова», — написал Карпов в своем телеграм-канале.

Журналист также уточнил, что на эту должность рассматривается и кандидатура бывшего наставника сборной Сербии Драгана Стойковича. Однако, судя по развитию событий, Артига в настоящее время находится ближе к назначению, отчасти из-за более высоких финансовых требований сербского тренера.

«Судя по развитию событий бывший наставник Родины и Химок сейчас ближе к этой должности. Еще и потому, что Драган стоит дороже Франка», – написал Карпов.

Напомним, ранее появилась информация о решении отправить в отставку действующего главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова. Иван Карпов сообщал накануне, что это решение было принято попечительским советом «Рубина».

#фк рубин
