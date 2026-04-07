Франк Артига после матча с «Сочи»: «Мне не понравилось, как мы играли»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига по завершении победного матча с «Сочи» (0:1) резюмировал итоги встречи.

«Мы очень рады, что взяли важные три очка. С июля, с первого тура, мы не одерживали побед в гостях. Победа есть, нужно праздновать.

Безусловно, мне не понравилось, как мы играли, особенно наша игра во втором тайме. Но нужно уметь сводить матчи к победе, даже если дела по ходу игры складываются не самым лучшим образом» – сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

После 23 туров «Рубин» занимает седьмую строчку в турнирной таблице. Следующая игра у казанцев предстоит против «Оренбурга».