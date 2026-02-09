Франк Артига подвел итоги вторых сборов «Рубина»

фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига после победного поединка с узбекистанским «Навбахором» подвел итоги первой части зимней паузы и вторых сборов конкретно. Корреспондент «ТИ-Спорта» из Белека передает слова испанского специалиста, который отмечает, что впереди предстоит еще много работы.

– До старта чемпионата остаётся ровно 20 дней. Насколько команда готова? Как приживаются ваши идеи?

– Безусловно, какие-то элементы и компоненты новой манеры игры уже можно увидеть сейчас. Но какие-то вещи требуют больше времени. Самое главное — мы познакомились с командой, ребята узнали мои требования и стараются их выполнять. Мы будем применять то, что необходимо, но нужно понимать: какие-то изменения внедряются быстрее, какие-то — чуть дольше. Нужно запастись терпением. Состав подобран под определённый стиль, и мы не отказываемся от изменений, но их воплощение будет идти с разной скоростью. Те вещи, которые потребуют больше времени, мы будем терпеливо и планомерно отрабатывать.

– Каковы главные итоги вторых сборов?

– Какие-то компоненты мы уже внедряем и они видны. Например, в обороне, в фазе без мяча, мы действуем более агрессивно, используем активный прессинг. Хотя в самой организации прессинга есть моменты, требующие корректировки и мы над этим работаем. В атаке нам, безусловно, хотелось бы больше владеть мячом – на данный момент мы одни из худших по этому показателю. Но этот аспект потребует чуть больше времени и работы. Задача – действовать интенсивно и добиваться результатов. Со временем команда всё больше будет приобретать тот почерк, который мне свойственен, – цитирует Артигу корреспондент «ТИ-Спорта».

Следующие, заключительные сборы «Рубин» также проведет в турецком Белеке. Они пройдут с 13 по 23 февраля.