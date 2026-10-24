Франк Артига ответил на вопрос о своем возможном увольнении

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Главный тренер «Рубина» Франк Артига ответил на вопрос, готов ли он к решению руководства отправить его в отставку после четвертого поражения подряд от самарских «Крыльев Советов». Он отметил, что готов ко всему, но чувства у него не такие положительные, как в прошлом сезоне.

«Тренеры говорят, что всегда у нас есть чемоданы должны быть подготовлены с первого дня. Вы то сами лучше меня знаете? Это же не зависит от сегодняшнего результата. То, что может произойти, может произойти, может не произойти, а может случится в будущем, я не знаю.

Тренеры всегда мы самые подготовленные, к сожалению. Но действительно, те ощущения, которые были в прошлом в прошлом году у меня, сейчас не такие хорошие», – приводит слова Франка Артиги корреспондент «ТИ-Спорта» из «Ак Барс Арены».

По неподтвержденной информации, испанский специалист был отправлен в отставку и покинул арену через 15 минут после пресс-конференции.