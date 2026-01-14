news_header_top
14 января 2026 12:17

Франк Артига - официально новый главный тренер «Рубина»

Фото: fckhimki.ru

Испанский специалист Франк Артига официально возглавил «Рубин».

Об этом сообщила пресс-служба казанского клуба.

49-летний испанский специалист Франк Артига подписал с «Рубином» контракт до лета 2027 года. Тренерский штаб команды также пополнили специалисты Анис Буссаиди и Хосеп Техедо.

«В ближайшее время тренерский штаб приступит к работе с главной командой на зимних сборах в Турции, которые начнутся 15 января в Белеке», – сообщает пресс-служба «Рубина».

