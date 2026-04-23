Франк Артига: «Очень горд, что «Рубин» одержал тысячную победу в чемпионатах России»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига прокомментировал вчерашнюю победу над московским «Динамо» (1:0).

Для казанцев она оказалась тысячной в чемпионатах России.

«Очень горд, что «Рубин» одержал тысячную победу в чемпионатах России, буду помнить этот момент всегда. К тому же мы здесь не побеждали пять лет, а «Динамо» — качественная команда с невероятным подбором исполнителей, особенно в атаке. Мы вышли на поле без чувства неполноценности, наоборот, смело и без страха. Здорово, что тысячная победа была одержана в таком стиле после недавнего дня рождения клуба», – сказал Артига.

Следующий матч в РПЛ «Рубин» проведет против ЦСКА.