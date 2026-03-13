news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 марта 2026 12:03

Франк Артига объявил, что Мирлинд Даку не сыграет против «Локомотива»

Читайте нас в
Телеграм
Франк Артига объявил, что Мирлинд Даку не сыграет против «Локомотива»
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Франк Артига на сегодняшней открытой тренировке казанского клуба объявил, что нападающий Мирлинд Даку не примет участие в матче с «Локомотивом».

«Не могу сказать, кто выйдет в составе. Но однозначно могу вас уверить, что на поле выйдут 11 футболистов. Да, Даку не подойдет к этой игре. Речь идет не о том, чтобы заменить каждого игрока (плюс у нас пропускает Начо), а речь идет о том, чтобы каждый из нас дал сверхусилие и за счет этих индивидуальных действий помог команде», – цитирует Артигу корреспондент «ТИ-Спорта».

Встреча «Рубина» и «Локомотива» состоится 15 марта на «Ак Барс Арене». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

«Убейте гниду»: Соловьев призвал ударить «Орешником» по Киеву и уничтожить Зеленского

12 марта 2026
«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

«Этот вечер всегда ждут с особым трепетом»: как Татарстан провел ифтар в Москве

12 марта 2026
Новости партнеров