Франк Артига объявил, что Мирлинд Даку не сыграет против «Локомотива»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Франк Артига на сегодняшней открытой тренировке казанского клуба объявил, что нападающий Мирлинд Даку не примет участие в матче с «Локомотивом».

«Не могу сказать, кто выйдет в составе. Но однозначно могу вас уверить, что на поле выйдут 11 футболистов. Да, Даку не подойдет к этой игре. Речь идет не о том, чтобы заменить каждого игрока (плюс у нас пропускает Начо), а речь идет о том, чтобы каждый из нас дал сверхусилие и за счет этих индивидуальных действий помог команде», – цитирует Артигу корреспондент «ТИ-Спорта».

Встреча «Рубина» и «Локомотива» состоится 15 марта на «Ак Барс Арене». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.