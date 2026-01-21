news_header_top
Франк Артига: «Если «Рубин» хочет быть выше, он должен больше контролировать ход матчей»

Фото: rubin-Kazan.ru

Главный тренер «Рубина» Франк Артига в беседе с клубной пресс-службой поделился ожиданиями от работы во второй половине текущего сезона РПЛ.

«На данный момент наша задача – сохранить всё хорошее, что делала эта команда. Есть игровые аспекты, в которых «Рубин» действительно был хорош и очень конкурентоспособен, но есть и другие моменты, которые я, как тренер, вижу иначе. Думаю, если команда хочет быть выше, она должна больше контролировать ход матчей, а также больше владеть мячом, если мы хотим претендовать на высокие позиции.

Надеюсь, что мой опыт поможет привнести этот аспект в игру «Рубина» – игру в штрафной площади, что должно помочь команде создавать больше голевых моментов. И повторяю: важно сохранить те великолепные качества игры в обороне, которыми уже обладает команда. Нужно использовать все положительные стороны, которые уже имеются у команды, и добавить некоторые игровые элементы, которые, по моему мнению, необходимо внедрить, чтобы сделать шаг вперёд к новым целям», – сказал Артига.

Ранее в России испанский специалист тренировал «Родину» и «Химки».

