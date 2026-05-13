Общество 13 мая 2026 20:33

Французский журналист узнал, почему жена Макрона дала ему пощечину

Французский журналист Флориан Тардиф заявил, что пощечина, которую Президент Франции Эмманюэль Макрон получил от супруги Брижит Макрон на борту самолета в мае 2025 года, могла быть связана с ревностью из-за переписки с иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

«Дело в том, что Брижит Макрон увидела сообщение от известной личности, иранской актрисы Гольшифте Фарахани», – сказал Тардиф в эфире радиостанции RTL.

По словам журналиста, Макрон на протяжении нескольких месяцев поддерживал с актрисой «платонические отношения» и делал ей комплименты. Тардиф также утверждает, что тщательно проверил эту версию событий.

Во время визита во Вьетнам в мае прошлого года Брижит Макрон дала пощечину своему супругу. Позже французский президент пояснил, что это было в шутку.

