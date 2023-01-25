Французский производитель электрооборудования Legrand объявил об уходе из России

С российского рынка уходит французский производитель электрооборудования Legrand, которому принадлежат три завода в Ульяновской области. Сообщение об этом компания разместила на своем сайте.

«Ввиду недавних событий, в том числе растущей операционной сложности и неопределенности, Legrand приняла решение отказаться от своих операций в России», – говорится в сообщении. Руководство компании рассматривает варианты своевременной и упорядоченной передачи своего контроля.

Уход из РФ Legrand назвала «лучшим вариантом» для соблюдения законодательства, а также непрерывности местных операций для своих сотрудников и клиентов.

По данным компании, на долю российского рынка по итогам прошлого года пришлось примерно 1,5% от всех продаж Legrand. В Ульяновской области компания производит товары на заводе АО «Контактор», филиале ООО «Легран Ульяновский», а также владеет производственными линиями в поселке Чуфарово.