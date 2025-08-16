Россия никогда не находилась в дипломатической изоляции, поскольку диалог с ней поддерживает большая часть мирового сообщества. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, его слова приводит ТАСС.

Политик подчеркнул, что ни «Группа семи», ни Евросоюз не отражают позицию всего мира, а агрессивные публикации западных СМИ нельзя отождествлять с мировым общественным мнением.

Он напомнил, что страны БРИКС объединяют 3,6 миллиарда человек, а их совокупный ВВП уже превышает показатели «семерки», и этот разрыв продолжает увеличиваться.

По словам Филиппо, Президент США Дональд Трамп учел эту реальность и сумел использовать её в интересах своей страны, что, по его мнению, было абсолютно правильным решением.