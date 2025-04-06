Французский политик призвал отправить Макрона в отставку за курс на войну с Россией

Лидер французской партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что Президента Франции Эммануэля Макрона необходимо отстранить от власти из-за его стремления втянуть страну в вооруженный конфликт с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это безумие! Без какого-либо одобрения парламента Макрон толкает нас к войне с ядерной державой прямо во время мирных переговоров. Правительство должно быть осуждено, а Президент – подвергнут импичменту», – заявил политик, комментируя встречу высокопоставленных военных Франции и Великобритании с Владимиром Зеленским в Киеве.

Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило, что глава штаба обороны Соединенного Королевства Тони Радакин прибыл в Киев для переговоров с руководителями генеральных штабов Франции и Украины. Одной из тем обсуждения стала возможная отправка на Украину так называемых «сил сдерживания».

27 марта на саммите «коалиции желающих» в Париже Макрон сообщил, что некоторые страны намерены направить в зону конфликта ограниченный военный контингент. По его словам, это не будет заменой украинским войскам и не станет полноценной миротворческой миссией – речь идет о военных формированиях, размещенных в стратегически важных точках, согласованных с Киевом. Макрон признал, что идея вызвала разногласия, но подчеркнул, что для ее реализации не требуется всеобщее одобрение.