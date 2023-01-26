Просьбы Президента Украины Владимира Зеленского о поставках самолетов и ракет большой дальности безумны. Западу необходимо прекратить военную помощь Киеву, чтобы избежать угрозы ядерной войны, заявил лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Он отметил, что просьбы Зеленского заходят все дальше: добившись поставок танков, он начал требовать у западных стран самолеты и ракеты. При этом маловероятно, что даже на этом его требования закончатся.

«Сколько еще мы будем следовать за этим безумцем? До ядерной мировой войны?!» — приводит его слова РИА Новости.

Политик подчеркнул, что разрешение на отправку танков Киеву, данное властями США и ФРГ, может привести «кратчайшим путем к Третьей мировой войне».