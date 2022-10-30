Французский политик обвинил стран НАТО в подрыве «Северных потоков»

Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил НАТО в подрыве газовых магистралей «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом передает РИА Новости.

«У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах „Северный поток“, но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!» — заявил политик.

Теракты на газопроводах произошли 26 сентября. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию.

Ранее сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк заявил, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток −2», вероятнее всего, стоит Вашингтон.