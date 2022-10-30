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Политика
30 октября 2022  19:35

Французский политик обвинил стран НАТО в подрыве «Северных потоков»

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Французский политик-голлист Флориан Филиппо обвинил НАТО в подрыве газовых магистралей «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом передает РИА Новости. 

«У Швеции есть результаты расследования саботажа на газопроводах „Северный поток“, но она отказывается их обнародовать. Итак, мы знаем, что это не Россия, и мы также знаем, что это организовала держава (или державы) НАТО! Правда скоро выяснится!» — заявил политик. 

Теракты на газопроводах произошли 26 сентября. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленную диверсию.

Ранее сенатор и полковник американской армии в отставке Ричард Блэк заявил, что за диверсиями на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток −2», вероятнее всего, стоит Вашингтон.  

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