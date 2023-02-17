Французский политик назвал «наименее сумасшедшую» страну Европы в отношении к России

Швейцария ведет грамотную политику, отказывая Киеву в поставках оружия. В текущей ситуации это страна с наиболее адекватным отношением к России, поделился с подписчиками в соцсетях лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо. Об этом сообщает РИА Новости.

«НАТО не понимает, почему Швейцария отказывается отправлять вооружение [Президенту Украины Владимиру] Зеленскому <...> Может быть, потому что Швейцария менее сумасшедшая, чем другие страны, и отказывается от разжигания третьей мировой войны?» — задался вопросом политик.

Ранее он уже подчеркивал, что стратегия НАТО несет в себе риск начала Третьей мировой войны. Филиппо также выступает против поставок оружия Киеву и финансирования Украины.

По мнению политика, 18-миллиардный проект ЕС о поддержке Украины — это «безумие».