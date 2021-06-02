Французский писатель впервые завоевал Буркеровскую премию

Оргкомитет Букеровской премии объявил победителя 2021 года. Награда досталась французскому писателю с сенегальскими корнями Давиду Диопу, передает ТАСС.

Жюри выделило его книгу «Родственная душа» (в английском переводе – «Ночью любая кровь черна»). Премию в 50 тысяч фунтов стерлингов (более 5,1 миллиона рублей) он разделит с переводчицей Анной Московакис.

В шорт-лист премии попала и российская писательница. Мария Степанова отмечена жюри за книгу «Памяти памяти».

«Произведение Марии Степановой абсолютно изумительно, все мы были чрезвычайно тронуты им», — призналась председатель жюри премии, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт.