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Ру Тат
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2 июня 2021  22:54

Французский писатель впервые завоевал Буркеровскую премию

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Оргкомитет Букеровской премии объявил победителя 2021 года. Награда досталась французскому писателю с сенегальскими корнями Давиду Диопу, передает ТАСС.

Жюри выделило его книгу «Родственная душа» (в английском переводе – «Ночью любая кровь черна»). Премию в 50 тысяч фунтов стерлингов (более 5,1 миллиона рублей) он разделит с переводчицей Анной Московакис.

В шорт-лист премии попала и российская писательница. Мария Степанова отмечена жюри за книгу «Памяти памяти».

«Произведение Марии Степановой абсолютно изумительно, все мы были чрезвычайно тронуты им», — призналась председатель жюри премии, британская писательница Люси Хаджес-Холлетт.

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