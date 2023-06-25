Французский министр: Вступление Украины в ЕС станет потрясением для стран союза

Включение Украины в Европейский союз привело бы к масштабным потрясениям в странах региона. Об этом в эфире радио RTL объявил глава Минтранса Франции — экс-госсекретарь по делам Европы при МИД страны Клеман Бон.

«Включать в состав ЕС государство с более чем 40 млн жителей, крупное аграрное государство, которое будет находиться в процессе восстановления, — это не только финансовое, но и геополитическое потрясение для ЕС», — приводит его заявление агентство «Прайм».

По мнению министра, ЕС должен реформировать свою финансовую систему, а также установить сильную политику, прежде чем принимать решение о присоединении государств, подобных Украине.