Французский мэр пригрозил комарам ответственностью за нарушение запрета на полет

Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер в департаменте Луара Оливье Жоли подписал постановление, запрещающее тигровым комарам летать над территорией населенного пункта. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает РИА Новости.

Постановление было подписано 1 сентября. В документе говорится, что регулярные полеты тигровых комаров на небольшой высоте или по кругу, а также их укусы могут вызывать у жителей раздражение и сильное недовольство. Любого тигрового комара, который не будет соблюдать установленные требования, постановление предписывает привлечь к ответственности.

Жоли объяснил, что проблема с комарами одновременно имеет серьезную и шуточную стороны, поскольку подобные мелочи способны заметно осложнять повседневную жизнь. После возвращения из отпуска жители коммуны жаловались мэру, что из-за большого количества комаров не могут спокойно проводить время на улице.

По словам Жоли, необычное постановление должно привлечь внимание жителей к проблеме и напомнить им о необходимости самостоятельно принимать меры для борьбы с насекомыми.

Муниципалитет уже установил ловушки для комаров, домики для летучих мышей, скворечники для синиц и работающие на солнечной энергии опоры для привлечения ласточек. Эти птицы, как и летучие мыши, помогают сокращать численность комаров. На соответствующие меры власти коммуны выделили 45 тыс. евро, или около 4,5 млн рублей.

В постановлении жителей также призвали не допускать скопления стоячей воды в ведрах, поддонах цветочных горшков и использованных автомобильных шинах, следить за состоянием водостоков и канав, а также накрывать или обрабатывать бассейны.

При этом Жоли признал, что пока ни одного комара задержать или оштрафовать не удалось.

Тигровый комар ранее обитал преимущественно в тропических и субтропических регионах. Во Франции этот вид впервые обнаружили в 2004 году, после чего он продолжил распространяться по территории страны.