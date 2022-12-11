Французский генерал в отставке: ВСУ могут нанести удары по российским парадам на 9 Мая

ВСУ могут нанести удары по российским парадам, посвященным 9 Мая. Такое заявление сделал французский генерал Иностранного легиона в отставке Мишель Яковлефф, передает РИА Новости.

«Они могут совершить другие атаки, и на этот раз гораздо более символические, – сказал он в эфире канала LCI. – Так что, например, они вполне могут сказать: следующий большой парад в Москве – это военная цель, у вас военный парад, и я стреляю в середину марширующих батальонов».

Ранее Яковлефф заявлял, что военнослужащие стран – членов НАТО должны принимать участие в боевых действиях против российских войск на украинской территории.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.